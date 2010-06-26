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Sumo güreşçileri Kırkpınar'da...

Geleneksel 649'ncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında 4 Sumo güreşçisi, gösteri güreşi yaptı.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Geleneksel 649'ncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında Japonya'dan Edirne'ye gelen 4 Sumo güreşçisi, Selimiye Meydanı'nda gösteri güreşi yaptı.

Güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi büyük merakla izledi. Güreşleri izlemeye gelen bazı yaşlı kadınlar ise, Sumo güreşçilerini yarı çıplak olması nedeniyle başını çevirdi ve güreşleri izlemedi.

Pehlivanlardan önce Sumocular güreşti - GALERİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti ile Edirne'ye gelen sumo güreşçileri için Edirne Belediyesi 4 kamyon dolusu ince kumu Selimiye Camii'nin hemen önündeki meydana boşaltıldı ve güreşçiler için minder oluşturdu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış törenini izleyen 4'ü Sumo güreşçisinden oluşan 10 kişilik ekip daha sonra kaldıkları otelde hazırlıklarını yaptı.

Güreşin yapılacağı meydanı ise çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek yaklaşık 5 bin kişi doldurdu.

İlk olarak Ankara Seymen Derneği bir gösteri sundu. Ardından ise sumo güreşçileri alkışlar eşliğinde meydana geldi ve kendileri için kumdan özel hazırlanan mindere çıktı.

Yabancılarında bulunduğu yaklaşık 150 basın mensubunun izlediği güreşlerde ilk olarak Sumo güreşçileri tanıtıldı ve seyircileri izledi.

Japonya Sumo Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sihabata Yama'nın yaptığı konuşmanın ardından Sumo güreşçileri ısınma hareketleri yaptı.

Esneklikleri ile de dikkat çeken güreşçiler, daha sonra birbirlerine bağırarak kıyasıya güreşti. Vatandaşlar ise dikkatle bu güreşi izledi ve cep telefonları ile görüntüledi.

Güreşleri izlemeye gelen bazı yaşlı kadınlar ise, Sumo güreşçilerini yarı çıplak olması nedeniyle başını çevirdi ve güreşleri izlemedi.

Yaklaşık 1,5 saat gösteri güreşi yapan Sumocular, daha halkı selamladı ve kaldıkları otele gitti.

Yarın devam edecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndde ise Sumo güreşçisi ile Başpehlivan Er Meydanı'na inecek.

Kırkpınar'ın efsane Başpehlivanlarından Ahmet Taşçı ile bir Sumo güreşçisi gösteri güreşi yapacak.


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