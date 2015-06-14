Sümer Tilmaç son yolculuğuna uğurlanıyor

Cuma günü katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda eden Sümer Tilmaç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tilmaç, Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şu sıralar defnedilmek için Karacaahmet Mezarlığı'na doğru yola çıkarıldı.

Cuma günü katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda eden Sümer Tilmaç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tilmaç, Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından şu sıralar defnedilmek için Karacaahmet Mezarlığı’na doğru yola çıkarıldı.

“Süper Baba”nın Nihat’ı, “Mahallenin Muhtarları”nın Ahmet’i, “Kahpe Bizans”ın Süper Gazi’si. Başarılarla dolu kariyerinde unutulmaz karakterlere hayat veren usta oyuncu Sümer Tilmaç, önceki akşam aramızdan ayrıldı. Sedat Peker’in Esma Sultan Yalısı’ndaki düğün törenine katılan Tilmaç, merasim sırasında kalp krizi geçirdi. 67 yaşındaki usta oyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşama gözlerini yumdu.

Geldiğinde nefes almıyordu

Sümer Tilmaç’a Liv Hospital’da müdahale eden doktoru, sanatçının vefatının ardından şu açıklamayı yaptı: “Saat 19.57 itibarıyla acil servisimize getirildiğinde şuuru kapalıydı, nefes almıyordu ve kalp atımları vücuda yeterli kan pompalayacak düzeyde değildi. Ciddi kalp yetmezliğiyle geldi ve maalesef fonksiyonları geri dönmedi. Sanatçının kalp yetmezliği vardı ve tedavi altındaydı. Bu hastalarda ani kalp durması olabiliyor.”

Sümer Tilmaç, zamansız ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Katıldığı düğünde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden usta oyuncu, başarılarla dolu bir ömürden geriye unutulmaz karakterler bıraktı.

Oyunculuk yapmaya 16 yaşında başladı

Sümer Tilmaç’ın hikâyesi, Malatya’da başladı. 15 Temmuz 1948’de Malatya’da doğan Tilmaç, henüz küçük bir çocukken oyunculuğa gönül verdi. 1964 yılında Arena Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. Münir Özkul, Gazanfer Özcan, Adile Naşit gibi dev sanatçıların yanında yetişti. 1968’de İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan mezun olan Tilmaç, 60’tan fazla tiyatro oyununda, 200’den fazla sinema filminde, onlarca dizide rol aldı. “Meraklı Köfteci”, “Vatandaş Rıza”, “Ah Güzel İstanbul”, “Gırgıriye”, “Kılıbık”, “Kahpe Bizans” ve “Hemşo” filmleriyle “Süper Baba” ve “Karaoğlan” dizilerindeki rolleri hafızalara kazındı. İki çocuğu bulunan Tilmaç, 18 yıllık eşi Hatice Melek Tilmaç’tan 2007 yılında boşandı.

Törenleri sevmezdi

Kızı Hande Tilmaç, Sümer Tilmaç için cenaze töreni dışında bir merasim yapılmayacağını söyledi: “Tören yapmayacağız, çünkü babam öyle şeyleri sevmezdi. İstanbul’da benimle yaşıyordu, öyle bir vasiyeti hiç olmadı.” Hande Tilmaç, babasının son dönemdeki sağlık durumu hakkında da şöyle konuştu: “Babam kendine çok özen göstermezdi. İhmal ederdi. Kontrollere giderdi ama çok bakmazdı kendine. Bir lafı vardı, ‘Nerede trak, orada bırak’ derdi. Vefasızlıktan yakınırdı ama küs olduğu biri yoktu. Herkesi barıştırdı, öyle gitti.” (Zelal Özalp-Hürriyet)