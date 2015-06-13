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Kültür-Sanat

Sümer Tilmaç hayatını kaybetti

67 yaşındaki ünlü oyuncu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

13 Haziran 2015 01:24

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sümer Tilmaç (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaynetti. Sedat Peker'in Esma Sultan Yalısı'ndaki düğünü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunu hastaneye kaldırılan Tilmaç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katıldığı düğünde yere yığılan oyuncuya ilk müdahaleyi davetliler arasında bulunan doktorlar yaptı. Kalbinin durduğu anlaşılan Tilmaç, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yaklaşık 40 dakikada gelen ambulansla Ulus’taki özel hastaneye kaldırılan Sümer Tilmaç, yoğun bakıma alındı ancak usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce hem kalp hem de akciğer yetmezliği tanısı konan Tilmaç’a 2012 yılında anjiyo yapılmıştı.

Tilmaç'ın ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Tilmaç'ın yakınları hastanede taziyeleri kabul ederken, hastane yetkililerinden bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

Sümer Tilmaç kimdir?

 

15 Temmuz 1948’de Malatya’da doğan Sümer Tilmaç, 16 yaşında oyunculuğa başladı. 1968’de İstanbul Belediye Konservatuarı’ndan mezun olan Tilmaç, 60’dan fazla oyununda 100’den fazla da sinema filminde rol aldı.

1993 yılında Süper Baba dizisindeki ‘Nihat’ karakteriyle herkesin sevgisini kazanan Sümer Tilmaç, son olarak ‘Polis Akademisi: Alaturka’ filminde rol aldı.

2007 yılında 18 yıllık eşi Hatice Melek Tilmaç’tan tek celsede boşanan Sümer Tilmaç’ın ilk eşinden 2, ikinci eşinden de 2 çocuğu bulunuyor.

2002 yılındaki Son fili ile ‘En iyi yardımcı erkek oyuncu’ dalında 7. Sadri Alışık ödülünü kazanan Tilmaç’ın en bilinen filmleri ise şunlar: Kahpe Bizans, Hemşo, Meraklı Köfteci, Kanlı Nigar, Gırgıriye, Karaoğlan, Çakallarla Dans, Osmanlı Cumhuriyeti, Maskeli Beşler: İntikam Peşinde.

50. sanat yılını dolduran Sümer Tilmaç, kısa bir süre önce ‘Sümerce’ isimli gösterisiyle hayat hikayesini eğlenceli bir dille sanatseverlerle buluşmuştu.

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