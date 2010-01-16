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Kültür-Sanat

Sümer Tilmaç bıçaklandı!

Oyuncu Sümer Tilmaç, Antalya'daki çiftliğinde çalışan bir kişi tarafından ayağından bıçaklandı.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - Oyuncu Sümer Tilmaç, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Karadayı köyündeki çiftliğinde çalışan bir kişi tarafından ayağından bıçaklandı.

Oyuncu Sümer Tilmaç, sahibi olduğu Karadayı köyündeki Melek Çiftliği'nin işletme müdürlüğünü yapan O.N.G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.N.G'nin, Tilmaç'ı bacağından bıçakladığı belirtildi.

Serik ilçesi yakınlarındaki özel hastaneye kaldırılan Tilmaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Tilmaç'ın, 8 yıldır çiftlikte çalıştığı öğrenilen O.N.G'den şikayetçi olmadığını söylediği kaydedildi.

Serik Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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