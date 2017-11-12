Sultanlar Ligi'nde bugün 5 maç oynandı

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Voleybol Sultanlar Ligi\'nin 7\'nci haftası kapsamında bugün 5 maç oynandı.

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanacak olan mücadele, VakıfBank\'ın CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle 14 Kasım Salı günü oynanacak.

Bu maç haricinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş - Halkbank: 3-0

Galatasaray - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

İlbank - Fenerbahçe: 0-3

Çanakkale Belediyespor - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-2

Nilüfer Belediyespor - Seramiksan: 2-3