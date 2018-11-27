Sultanhisar Emniyet Amirliği'nde yangın

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği binasının kalorifer kazanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği binasında kalorifer kazanından çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Sultanhisar İtfaiye Müfreze ekipleri üç itfaiye arazözü ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürdükrülüyor.

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