SULTANGAZİ'DE FABRİKA YANGINI (2)

Emin YEŞİL - Hüseyin COŞKUN / İstanbul DHA

Sultangazi\'nin Habipler Mahallesi\'nde eski bir boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İçerisinde kimyasal atık bulunan ve kısa sürede alevlere teslim olan fabrikadan yoğun duman yükseldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sultangazi, Habipler Mahallesi, 2704 sokak üzerinde bulunan atıl bir boya fabrikasında saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerisinde tiner ve benzeri kimyasal atıklar bulunan fabrika kısa sürede alevlere teslim oldu. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangına müdahale etmek için Sultangazi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sultangazi ve Arnavutköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın dakikalar içerisinde söndürüldü. Yangın sırasında çevre güvenliği sağlayan polis ekipleri fabrikada inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.



Görüntü Dökümü:

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- Fabrikadan yükselen dumanlar

- Fabrikanın alevli şekilde yanması

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

