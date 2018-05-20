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SULTANBEYLİ'DEKİ DAMPER DEHŞETİ KAMERADA

  Haber: İstanbul DHA Sultanbeyli'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı

20 Mayıs 2018 14:44

 

Haber: İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de hafriyat kamyonunun açık olan damperinin üst geçide çarpması kameralara yansıdı.
TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunun açık damperi üst geçide çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üst geçitte ve kamyonda hasar meydana gelmişti. Kaza anının trafik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun damperi açık ilerlemesi ve damperin üst geçide çarparak kopması yer alıyor. 

Görüntü Dökümü:
-TRAFİK KAMERASI
-Kamyonun ilerlemesi
-Damperin çarpması
-Damperin kopması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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