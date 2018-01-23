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SULTANBEYLİ'DE MARKET SOYGUNU 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Sultanbeyli'de maskeli ve silahlı soyguncular, marketi açılır açılmaz soydu

23 Ocak 2018 13:27

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de maskeli ve silahlı soyguncular, marketi açılır açılmaz soydu. Soyguncular 6 bin 500 lirayla kayıplara karıştı. 
Olay, saat 09.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şalgamlı Caddesi\'nde yaşandı. Bir marketler zincirinin şubesine gelen 2 kişi, çalışanı silahla tehdit edip kasayı açtırdı. Soyguncular, kasadaki 6 bin 500 lirayı alıp geldikleri araçla kaçtı. Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

\"MARKETİ AÇAR AÇMAZ İÇERİ GİRDİLER\"
Market çalışanı, \"Kar maskeli  iki kişi geldi daha marketi açar açmaz içeri girdiler. Silah zoruyla paraları alıp kaçtılar\" diye konuştu. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, soyguncuları yakalamak geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Marketten görüntü
-Polis ekiplerimden görüntü
-Market çalışanı ile röp
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Marketten alışveriş yapanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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