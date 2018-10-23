Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Süleyman Atlı, serbest stil 57 kilo bronz madalya maçında ABD'li Thomas Patrick Gilman ile karşılaştı.

Süleyman Atlı, çekişmeli geçen maçta ABD'li rakibini 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Serbest stil 57 kiloda ilk turda Avrupa ikincisi Rumen Andrei Dukov'u 12-1, ikinci turda Özbek Nodirjon Safarov'u 14-4 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Nurislam Sanayev'e 11-6 yenilmişti. Repesaj mücadelesinde Amerikan Samoalı Josh Failauga'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden Süleyman Atlı, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda bronz madalya alan Süleyman Atlı, bugünden sonraki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 57 kilo bronz madalya müsabakasında ABD'li Thomas Patrick Gilman'ı yenen milli güreşçi Süleyman Atlı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası'nda madalya elde ettiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Süleyman, kendisini destekleyen herkese müteşekkir olduğunu belirtti.

Milli güreşçi, "Öncelikle beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 aydır çok badireler atlattık ama Allah'a şükür karşılığını yavaş yavaş alıyoruz. Hedefimiz hem takım olarak hem de kendi adıma 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip birinci sırada yer almak." diye konuştu.

Serbest stil 57 kiloda ilk turda Avrupa ikincisi Rumen Andrei Dukov'u 12-1, ikinci turda Özbek Nodirjon Safarov'u 14-4 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Nurislam Sanayev'e 11-6 yenilmişti. Repesaj mücadelesinde Amerikan Samoalı Josh Failauga'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden Süleyman Atlı, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Süleyman Atlı, çekişmeli geçen maçta Gilman'ı 5-4 mağlup ederek bronz madalyaya ulaşmıştı.

Mustafa Kaya repesaja çıkacak

Serbest stil 70 kiloda Mustafa Kaya, elemelerde yenildiği Rus rakibi Magomedrasul Muhtarovitch Gazimagomedov finale yükseldiği için repesaja çıkma hakkı kazandı.

Repesajda Kanadalı Haislan Antonio Veranes Garcia ile karşılaşacak milli güreşçi, rakibini yenerse Moğol Byambadorj Bat Erdene ile mücadele edecek.

Mustafa Kaya, Moğol güreşçiyi de mağlup ettiği takdirde akşam seansında bronz madalya için Gürcü Zurabi Iakobishvili ile karşılaşacak.