Şükrü Tunar anılıyor

Tunar'ın 46 yıldır saklanan klarneti, ilk defa klarnet sanatçısı Serkan Çağrı tarafından çalınacak.



Tepebaşı Cumhuriyet Gazinosu'nda 15 Ağustos 1962'de Zeki Müren'e sahnede klarneti ile eşlik eden Tunar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.



Müzik otoritelerince, "Türk klarnet tarihinin en önemli ismi" olarak nitelenen Tunar, doğum yeri olan Edremit'de geçtiğimiz yıl açılan Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde 15 Ağustos 2008 günü gerçekleştirilecek etkinlikle anılacak.



Edremit Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen gecenin sunuculuğunu yapacak olan klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, orkestrasıyla birlikte Şükrü Tunar eserlerini seslendirecek.



Geceye, Türk müziğinin ölümsüz seslerinden Zeki Müren'i keşfederek sanat dünyasına kazandıran isim olarak da bilinen ve yıllarca Zeki Müren'le aynı sahneyi paylaşan Şükrü Tunar'ın yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri de katılacak.



Tunar, "Söyleyemem Derdimi Kimseye" , "Adanın Yeşil Çamları" ve "Geçti Sevdalarla Ömrüm" gibi unutulmaz eserleri bestelemişti.



Sahnede ölmüştü



Zeki Müren'le aynı sahneyi paylaştığı bir gece sahnede vefat eden Şükrü Tunar, ölümü esnasında yıllarca elinden hiç düşürmediği klarnetini yere çarpıp kırmaktan korkarcasına zarifçe yere bırakmış ve geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etmişti.



Tunar'ın ölümünden çok etkilenen Zeki Müren, ailesinden bu klarneti hatıra olarak almak istemiş ancak Tunar'ın akrabaları bu teklifi kabul etmemişti. Daha sonra klarnet ustası Mustafa Kandıralı da aynı şekilde bu klarnete sahip olmak istemiş fakat Şükrü Tunar'ın ölümüyle suskunluğa bürünen klarnet, bugüne kadar Tunar'ın ilk eşi Güzide Tunar tarafından muhafaza edilmişti.



Anma gecesinde, Tunar'ın 46 yıl önce sahnede ölümüyle susan klarneti, ailesinin de izniyle yıllar sonra ilk kez Serkan Çağrı tarafından çalınacak.



Gecede ayrıca, dönemin radyo müdürü Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Tunar'ın vefatı sırasında aynı sahnede olan saz arkadaşlarından bestekar tanburi Sadun Aksüt, yine o dönemin ve günümüzün yaşayan önemli klarnet üstatlarından Mustafa Kandıralı ile Şükrü Tunar'ın bugün hala hayatta olan 94 yaşındaki eşi ve çocukları, Şükrü Tunar'ı anlatacaklar.