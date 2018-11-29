Şükran Ovalı: Estetik değil, sinüzit

3 ay önce kızı Mihran Ela’yı kucağına alan Şükran Ovalı, ekranlara döndü. Ufak Tefek Cinayetler’in kadrosuna dahil olan Ovalı'nın yüzündeki değişim dikkati çekti.
Ovalı'nın yüzündeki şişlik yüzünden estetik yaptırdığı yönünde iddialar sosyal medyada yer aldı.
Estetik yaptırdığı iddia edilen güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında çıkan ‘estetik’ haberlerini yalanladı.
Bebeğini hâlâ emzirdiğini söyleyen Ovalı, "Ağır sinüzit geçiriyorum" dedi. Ovalı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: