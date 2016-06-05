Suçun bedelini çevre ödüyor



Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) Dünya Çevre Günü öncesinde açıkladığı ortak rapora göre, çevreye karşı işlenen suçların dünya ekonomisine geçen yılki maliyeti yaklaşık 230 milyar euro oldu. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 26'lık bir artışa işaret ediyor.

Söz konusu bu rakamın yaklaşık yarısını izinsiz katledilen ormanlardan elde edilen haksız gelir oluşturuyor. Elektronik atıkların uygun olmayan şekilde tasfiyesinin neden olduğu zararın ise yaklaşık 3 milyar 500 euroyu bulduğu kaydediliyor.

"Çevreye karşı işlenen suçlar endişe verici bir hızla artıyor" diyen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock bu girift suç faaliyetleriyle mücadelenin kapsamlı bir çözüm gerektirdiğine dikkat çekti.

Bu suçlara hangileri dahil?

Çevreye karşı işlenen suçlar çok kapsamlı ve çeşitli bir dizi suçu içeriyor. Örneğin Kolombiya'da altın madenciliğinin kara para aklama amacıyla kullanılması ya da terörist ve muhalif grupların eylemlerinin bir bölümünü fildişi ticaretinden kazandıkları paralarla finanse etmesi gibi suçlar da çevreye karşı suçlar arasında inceleniyor. Uzmanlar Tanzanya'da geçen on yıl boyunca her yıl yaklaşık 3 bin filin öldürüldüğüne dikkat çekiyor.

Rapora göre çevreye karşı işlenen suçlar arasında yasadışı balık avı ve hammadde ticareti de bulunuyor. Buna göre çevreye karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ticareti, sahtecilik ve insan ticaretinin ardından dünya çapındaki en büyük dördüncü suç ağını oluşturuyor. Buna karşılık yasadışı silah ticaretinin yıllık maliyeti ise ancak yaklaşık 3 milyar doları buluyor.

1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan karar uyarınca o tarihten bu yana 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor.