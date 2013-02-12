Suçsuz yere 28 yıl hapis yattı

ABD'de, bir kadını öldürmekten 1984'te hapis cezası alan 58 yaşındaki adamı DNA testi özgür bıraktı.



ABD'nin Texas eyaletinde, masum olduğu anlaşılan mahkum, ömrünün yarısını hapiste geçirdikten sonra tahliye oldu.

Randolph Arledge adlı 58 yaşındaki talihsiz adam, DNA testi sonucu masum olduğunun anlaşılması üzerine yargıç kararıyla serbest bırakıldı.

Arledge, 1981 yılında bir kadını 40 kez bıçakladıktan sonra cesedini toprak bir yola atmaktan, 1984'te 99 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Carolyn Armstrong adlı kadının aracında bulunan saç telinin, yapılan DNA testi sonucu başka kişiye ait olduğunun anlaşılması üzerinde Arledge serbest kalmış oldu.

Araçta bulunan saç kılının sahibinin ise halen kaçak durumda olduğu bildirildi.