T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suçsuz yere 28 yıl hapis yattı

ABD'nin Texas eyaletinde, masum olduğu anlaşılan mahkum, ömrünün yarısını hapiste geçirdikten sonra tahliye oldu

12 Şubat 2013 09:19

ABD'de, bir kadını öldürmekten 1984'te hapis cezası alan 58 yaşındaki adamı DNA testi özgür bıraktı.
 
ABD'nin Texas eyaletinde, masum olduğu anlaşılan mahkum, ömrünün yarısını hapiste geçirdikten sonra tahliye oldu.

Randolph Arledge adlı 58 yaşındaki talihsiz adam, DNA testi sonucu masum olduğunun anlaşılması üzerine yargıç kararıyla serbest bırakıldı.

Arledge, 1981 yılında bir kadını 40 kez bıçakladıktan sonra cesedini toprak bir yola atmaktan, 1984'te 99 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Carolyn Armstrong adlı kadının aracında bulunan saç telinin, yapılan DNA testi sonucu başka kişiye ait olduğunun anlaşılması üzerinde Arledge serbest kalmış oldu.

Araçta bulunan saç kılının sahibinin ise halen kaçak durumda olduğu bildirildi.

ETİKETLER

randolph arledgeabdmahkumtahliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24