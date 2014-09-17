Suçluların başına ödül koyuldu



Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın, kimler tarafından düşürüldüğü dokuz haftadır hâlâ aydınlatılamadı. Bölgeye gönderilen uluslararası ekibin de herhangi bir kanıt bulamaması üzerine, özel bir dedektif görevlendirildi.

Ekonomi dergisi Capital, eylül ayı sayısında, Joseph Resch adlı Alman özel dedektifin olayı aydınlatmakla görevlendirildiğine yer verdi. Dergi Joseph Resch'in uçağı düşürenler hakkında bilgi verenlere 30 milyon dolarlık ödül verileceğini açıkladığını yazdı.

Özel dedektifin kimler tarafından görevlendirildiği açıklanmıyor. Para ödülünün yanı sıra, kanıtlarla suçluları ihbar edeceklere bir de yeni kimlik verileceği belirtildi. Joseph Resch'in görevi, tüm kanıtları toplamak ve doğrulamak. Resch, herkesin satın alınabileceğine dikkat çekerek, ödülün olayın aydınlatılması bakımından önemli olduğunu ifade etti. Uçağı düşürenleri ihbar edenlere ödül verileceği, www.wifka.de internet adresi üzerinden İngilizce, Almanca ve Rusça olarak duyuruldu.

30 milyon dolarlık ödülün arkasında kimlerin olduğu bilinmiyor. Özel dedektif Resch de işverenini tanımadığını belirtti. Resch, farklı ülkelerde çok sayıda toplantıya katıldığını, son toplantıdaki kişilerin İsviçre aksanına sahip olduğunu ve ödül parasının da bir İsviçre bankasında tutulduğunu ifade etti.

MH17 sefer sayılı uçak 17 Temmuz'da Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüş, uçakta bulunan 298 kişi hayatını kaybetmişti.