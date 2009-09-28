Sübyan koğuşunda tecavüz

Tekirdağ Kapalı Cezaevi'nde sübyan koğuşunda kalan 17 yaşındaki F.B.'nin, yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuğa koğuş tuvaletinde tecavüz ettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.



Hırsızlık ve yaralama suçlarından 12 çocuğun kaldığı sübyan koğuşundaki tecavüz iddiası, burada kalanlardan 4 çocuğun geçen hafta cezaevi yönetimine başvurmasıyla ortaya çıktı. Şikayetçi çocuklar, 2 yıldır cezaevinde kalan ve kendilerinden yaşça büyük F.B.'nin terör estirdiğini, kendilerine şiş gösterip tehditle tuvalette götürüp tecavüz ettiğini ileri sürdü.



F.B.'nin tecavüzlerinin bir süredir devam ettiğini söyleyen çocuklar önce korktukları için olayı kimseye anlatamadıklarını, sonra birleşerek şikayetçi olmaya karar verdiklerini söyledi.



Savcı soruşturma başlattı



Cezaevi yönetimi, tecavüze uğradıklarını söyleyen çocukların şikayetini işleme koyarken, ilk olarak koğuş arkadaşlarına tecavüz etmekle suçlanan F.B. sübyan koğuşundan alınıp tek kişilik karantina koğuşuna konuldu.



Soruşturma başlatan cezaevi savcısı Levent Özyurt, koğuştaki çocukların ve bu bölümden sorumlu infaz koruma memurlarının ifadelerini aldı. Şikayetçi 4 çocuk ifadelerinde, sübyan koğuşunda F.B. tarafından ölümle tehdit edilerek defalarca tecavüze uğradıklarını, infaz koruma memurları ise tecavüz olaylarından haberlerinin olmadığını söyledi.





Adli Tıp'a sevk



Cezaevinde tecavüz iddiası titizlikle araştırılırken, F.B.'nin tecavüz ettiği öne sürülen 4 çocuğun soruşturma kapsamında muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek rapor istenmesine karar verildi.



Tekirdağ Kapalı Cezaevi'nde kadın, erkek ve çocuk olarak 350 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.