Suarez, 500'ler kulübünde!

Luis Suarez, La Liga'nın 28. haftasında Alaves'i 1-0 geçen Atletico Madrid'in tek golünü attı. Tecrübeli golcü böylece kariyerinde 500 gole ulaştı.

Sezon başında Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez gollerine devam ediyor. Ligde 19 golle Messi'nin ardından ikinci sırada bulunan Uruguaylı, Alaves'e attığı golle takımını ilk sırada tutmayı başardı.

34 yaşındaki oyuncu dün rakip fileleri sarsmasıyla kariyerinde 500 gole ulaştı.

Profesyonel futbol kariyerine Uruguay'ın Nacional kulübünde başlayan Luis Suarez, ilk sezonunda 29 maçta 12 gol kaydetti. Ülkesinde sadece 1 sezon forma giyen yıldız oyuncu 2006-07'de Groningen'e transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı.

Groningen'de de bir sezon geçiren Suarez, 37 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

Aktif oyuncular arasında Suarez'in dışında Cristiano Ronaldo, Messi, Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski de 500 golü geçen futbolcular arasında yer alıyor.