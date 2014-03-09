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Spor
Deutsche Welle

Stuttgart’ta Schneider gitti, Stevens geldi

Stuttgart teknik direktör Thomas Schneider ile yollarını ayırarak Huub Stevens ile anlaştı. Hollandalı teknik adamı zorlu bir görev bekliyor. Schneider bu sezon birinci ligde görevine son verilen altıncı hoca oldu.

09 Mart 2014 17:51


Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da düşme hattına gerileyen köklü takımlar bir bir teknik direktör değişikliği yapmaya devam ediyor. Hamburg’dan sonra puan cetvelinde tehlikeli bölgeye gerileyen Stuttgart’ta aynı önleme başvurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten pazar günü yapılan açıklamayla teknik direktör Thomas Schneider’in görevine son verildiği duyuruldu. Stuttgart’ın dün lig sonuncusu Eintracht Braunscweig ile oynadığı maç 2-2 berabere sona ermiş ve takım ligde oynadığı son dokuz maçta sadece 1 puan toplayabilmişti.

Son olarak puan cetvelinde 20 puanla 15'inci sıraya kadar gerileyen Baden Württemberg ekibi, üç hafta önce teknik direktörünü değiştirip Mirko Slomka ile anlaşan 16’ncı Hamburg ile aynı puana sahip.

‘Müşterek karar'

Stuttgart’ta Thomas Schneider’in yerine teknik direktörlük görevine Hollandalı Huub Stevens getirildi. Stuttgart kulübü başkanı Bernd Wahler konuyla ilgili kulübün internet sayfasından yaptığı açıklamada “Yönetim bu kararı Thomas Schneider ile birlikte yaptığı toplantıyla aldı. Denetleme Kurulu'yla da mutabık kalındı. Kulüp olarak sorumluluk bilinciyle takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle böylesi zor bir adım attık. Thomas Schneider Stuttgartlıdır ve gelecekte de kulübe hizmet edebilir” açıklamasında bulundu.

Kulübün tarihinde 41'inci teknik adam olan 60 yaşındaki Huub Stevens, geçen haftalarda Yunan birinci lig ekibi PAOK’daki görevinden ayrılmıştı. Stevens, pazartesi günü Stuttgart ile ilk antrenmanına çıkacak ve cumartesi günü (15.03.2014) Werder Bremen ile deplasmanda oynanacak maçta Stuttgart’ın başında olacak.

Tecrübeli teknik adam daha önce Bundesliga'da Schalke, Hertha Berlin, Köln ve Hamburg takımlarını çalıştırmıştı. En başarılı dönemini iki kez görev aldığı Schalke’de geçirmiş ve kulübe 1997 yılında UEFA kupasını, 2001 ve 2002 yıllarında Almanya Federasyon Kupası’nı kazandırmıştı.

Thomas Schneider bu sezon Bundesliga'da görevine son verilen altıncı teknik adam oldu. Daha önce de Stuttgart Bruno Labbadia, Hamburg Thorten Fink ve Bert van Marwijk, Nürnberg Michael Wiesinger ve Hannover Mirko Slomka ile yollarını ayırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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