Stuttgart’ta DİTİB binasına saldırı



Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘nin (DİTİB) Stuttgart kentindeki binasına salı günü sabah erken saatlerde molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre yüzü maskeli dört kişi binanın zemin katındaki iki pencereyi taşla kırarak içeri molotof kokteylleri attı. Saldırganlar kaçmayı başarırken olayda yaralanan olmadı.

Saldırının düzenlendiği kitap satış dükkanının bulunduğu binanın yakınında Feuerbach Camii bulunuyor.

Polis, çıkan yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğünü bildirdi. Maddi hasarın binlerce euro tutarında olduğu tahmin ediliyor. Polis yetkilileri saldırının siyasi kaynaklı olması ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirdi. Saldırıyla ilgili olarak yabancı düşmanlığı ya da Türk-Kürt gerilimi bağlantısı üzerinde duruluyor.

DİTİB'in Baden-Württemberg Eyalet Birliği Başkanı Erdinç Altuntaş, saldırının arkasında ne tür bir neden olduğunu bilmediklerini belirterek, siyaset, toplum ve dini cemaatleri, şiddet eylemlerine geçit vermemeye çağırdı. Altuntaş, bu tür olayların Müslümanlar arasında doğal olarak korku yarattığını kaydetti.

Yeşiller partili eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da ‘bu tür tiksindirici eylemleri en sert şekliyle kınadığını‘ belirterek, faillerin yakalanması için herşeyin yapılacağı güvencesi verdi.

Son aylarda Türk kuruluşları ve camilere yönelik saldırılarda artış kaydedildi. Eylül ayında Mögglingen'de bir caminin duvarlarına gamalı haçlar çizilirken, Aralık ayı başında yine Stuttgart'taki Türk Konsolosluğu'na boyalı saldırı düzenlenmişti.