Stuttgart'ta bir mimari gezi



Stuttgart, tepeler ve üzüm bağlarıyla çevrelenmiş. Şehir alanı dar. Ancak bu, yapılaşmayı engellemedi. Baden Württemberg Eyaleti'nin başkenti, şehrin ortasında yükselen televizyon kulesi gibi modern ve tarihi yapıların etkileyici bir karışımını barındırıyor. Türünün dünyadaki ilk örneği olan kule 1956’da inşa edildi.

Spor otomobil üreticisi Porsche’nin merkezinin bulunduğu Zuffenhausen’daki Porsche Müzesi 2009 yılında açıldı. Viyanalı mimarlık şirketi Delugan Meissl’in futuristik tasarımı Porsche’nin efsane modellerinin sergilenmesi için geniş bir alan sunuyor.

Otomobilin 125 yıllık tarihi

Otomobilin 125 yıllık tarihi Stuttgart-Cannstatt’taki Mercedes-Benz Müzesi’ne evsahipliği yapan muhteşem bir binada sergileniyor. Hollandalı mimarlar Ben van Berkel ve Caroline Bos da müzenin dış cephesinde alüminyum ve cam kullanmış. 1800 üçgen pencerenin her biri eşsiz.

Barok bahçe alanı şehir merkezindeki Neuen Schloss (Yeni Şato) önünde uzanıyor. Yaz aylarında Stuttgartlılar buradan dinlenme alanı olarak yararlanıyor. Savaşta zarar gören şatonun yerine 1950’lerde otel yapılması planlandı. Ancak halkın isteğiyle yeniden inşa edildi. Bugün eyaletin maliye ve ekonomi bakanlıklarına ev sahipliği yapıyor.

Alte Schloss (Eski Şato) dört yüzyıl boyunca Württemberg hükümdarlarının güç merkezi oldu. Avlusu, 16'ncı yüzyıl Rönesans döneminin muhteşem bir eseri. Bugün şatonun eyalet müzesi olarak kullanılan bölümlerinde Württemberg'in kraliyet mücevherleri görülebilir.

Königstrasse, adını 19'uncu yüzyıl klasik mimarisinin özelliklerini taşıyan Königsbau’dan almıştır. Bina, saray mimarları Johann Michael Knapp ve Christian von Leins tarafından etkinlik mekanı olarak tasarlandı. Yapının hemen arkasında 2006’dan beri cam çatılı, beş katlı bir AVM yükseliyor.

21 binanın bulunduğu Weissenhof Sitesi Stuttgart’taki modern imar anlayışının ilk örneklerinden biri. 1927’de dönemin avangart mimarları Mies van der Rohe ve Le Corbusier tarafından gelecek vizyonu olarak tasarlandı. Site, modernizmin ikonu olarak bugün tüm dünyadan mimari meraklılarının ilgisini çekiyor.

Yeni Devlet Galerisi’ne müze kompleksinin içinden geçen halka açık yürüyüş yoluyla ulaşılıyor. İngiliz mimar James Stirling’in 1984 yılına ait sıradışı tasarımında kavisli yapı çelik konstrüksiyon ve tarihi unsurlarla birleştirilmiş. Post-modern binada 20'nci yüzyıl sanatı sergileniyor.

Königstrasse'deki camdan küp

2005’ten beri Königstrasse’deki camdan küp gündüzleri parlıyor, geceleri de içeriden aydınlatılıyor. Sanat Müzesi, 5 bin metrekarelik sergi alanıyla Berlinli mimarlık şirketi Hascher und Jehle tarafından tasarlandı. Ekspresyonist Otto Dix’in en önemli çalışmaları burada, evinde bulunuyor.

Almanya’nın en güzel kapalı alışveriş alanları Stuttgart’ta. Mimar Martin Elsässer tarafından planlanan yeni sanat stilinde inşa edilen Markthalle 1914’te açıldı. Binanın 18 metre yükseklikteki ışıklı salonunda bir çeşit mantı olan Maultasche ve erişteye benzeyen Spätzle gibi bölgeye özgü ürünler satılıyor.

1928’de mimar Paul Bonatz’ın tasarladığı tren garı, ‘Stuttgart 21’ projesiyle bağlantılı olarak manşetlere taşındı. Koruma altındaki eser listesinde bulunan ana garın yeraltına alınması planlanıyor. Halkın yoğun protestolarına rağmen milyarlık proje yapım aşamasında.

Stuttgartlılar 2011’den beri akşam okuyacak birşey aradığında artık Şehir Kütüphanesi’ne gelebiliyor. 21:00’a kadar açık olan, 44'e 44 metrelik kare binada yarım milyon kitap var. Cam binanın fikri Güney Koreli mimar Eun Young Yi’ye ait.