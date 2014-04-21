Stuttgart kurtuluş yolunda



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 31’inci hafta maçları Pazar günü oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Haftanın son maçında Schalke’yi ağırlayan 15’inci Stuttgart, güçlü rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Stuttgart, sıralamada kendisinden sonra gelen 16’ncı Hamburg, 17’nci Nürnberg ve 18'nci Braunschweig’ın sahalarında mağlubiyetler aldığı haftada puan kaybetmeyerek kümede kalma yolunda büyük avantaj sağladı.

Mercedes-Benz Arena tribünlerini tıklım tıklım dolduran 60 bin seyirci önündeki maçta ev sahibi takım Martin Harnik’in 2 (23./59.) ve Cacau’nun (54.) golleriyle sonuca gitti. Schalke’nin tek sayısını oyuna sonradan giren Adam Szalai kaydetti (69.).

Stuttgart teknik direktörü Huub Stevens, en başarılı dönemlerini geçirdiği eski takımı Schalke karşında yaptığı kadro seçiminde yanılmadı. Golcü Vedad Ibisevic'i yedek kulübesinde oturtan tecrübeli teknik adam uzun süreli sakatlıklar atlatan Cacau'ya ilk 11'de görev verdi. Hocasının güvenini boşa çıkarmayan Alman milli takımının eski elemanı güzel futbolunu golle de süsledi.

Stuttgart bu sonuçla ligde kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılıktaki Hamburg’la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Mağlubiyete rağmen Schalke'nin Şampiyonlar Ligi’ne son doğrudan katılım sırası olan üçüncülükteki yeri değişmedi.

Nürnberg kendini ateşe attı

Stuttgart biraz olsun nefes alırken, Nürnberg ikinci lige biraz daha yaklaştı. Pazar gününün diğer maçında Nürnberg, Bayer Leverkusen’e sahasında 4-1 yenilerek 17’nci sırada kaldı.

Leverkusen 16’ncı dakikada Emir Spahic’in golüyle öne geçerken Nürnberg bu gole Marvin Plattenhardt’ın serbest vuruştan attğı golle kısa süre sonra karşılık verdi (26.) ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Maçın hakemi Nürnberg’in net bir penaltısını atlarken, Leverkusen’in de iki topu direkten döndü.

Nürnberg savunmasının dikkatsizliğinden yararlanan Sebastian Boenisch, ikinci yarının başında Leverkusen’i 2-1 öne geçirdi (48.). Maçtaki ikinci golünü atan Spahic (80.) ve oyuna sonradan giren Beşiktaş’ın eski futbolcusu Roberto Hilbert’in (86.) sayılarıyla maçın 4-1’lik skoru ortaya çıktı. Nürnberg’in tarihinde sekizinci kez ikinci lige düşme tehlikesi devam ediyor. Bayer Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi’ne katılım sırası olan 4’üncülüğü birgün önce kaptırdığı Wolfsburg'dan geri aldı.

31. haftanın sonuçları

Eintracht Frankfurt 2 – Hannover 3

Werder Bremen 3 – Hoffenheim 1

Borussia Dortmund 4 – Mainz 2

Eintracht Braunschweig 0 – Bayern Münih 2

Augsburg 0 – Hertha Berlin 0

Freiburg 4 – Mönchengladbach 2

Hamburg 1 – Wolfsburg 3

Nürnberg 1 – Bayer Leverkusen 4

Stuttgart 3 – Schalke 1

Puan durumu

1.Bayern Münih 84

2.Borussia Dortmund 64

3.Schalke 58

4.Bayer Leverkusen 54

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16.Hamburg 27

17.Nürnberg 26

18.Eintracht Braunschweig 25

32'nci haftanın programı

25 Nisan Cuma, TSİ 21:30

Hannover – Stuttgart

26 Nisan Cumartesi, TSİ 16:30

Bayern Münih – Werder Bremen

Mainz – Nürnberg

Wolfsburg – Freiburg

Hertha Berlin – Eintracht Braunschweig

Hoffenheim – Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund (TSİ 19:30)

27 Nisan Pazar

Augsburg – Hamburg (TSİ 16:30)

Schalke – Mönchengladbach (TSİ 18:30)