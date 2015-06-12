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Dünya
Deutsche Welle

Strauss-Kahn aklandı

Hakkında ‚kadın pazarlamak‘ suçundan dava açılan IMF Eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn beraat etti.

12 Haziran 2015 17:35


Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde görülen davada, mahkeme 66 yaşındaki IMF eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatına hükmetti. Strauss- Kahn hakkında 2008-2011 yılları arasında lüks bir otelde düzenlenen partilerin organizasyonunda yer almak ve bu partilere ‘kadın pazarlamak' suçlarından dava açılmıştı.

2011 yılında hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle IMF başkanlığı görevinden istifa eden Kahn, seks partilerine katıldığını inkar etmemiş, ancak bahsi geçen kadınların ‘callgirl' olduğunu bilmediğini öne sürmüştü.

Kahn'ın mahkeme heyeti kararını açıklayana kadar sessiz kaldığı ve yerinden kıpırdamadığı görüldü.

Mahkeme dava süresinde sanık koltuğunda oturan aralarında iş adamları ve otel yetkililerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında beraat kararı vermişti. Savcılık şubat ayında Strauss-Kahn hakkında beraat istediği için, kararın bu yönde çıkması bekleniyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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