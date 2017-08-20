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Stoke City, Arsenal'i devirdi

Stoke City - Arsenal: 1-0 İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Stoke City, Arsenal'i 1-0 mağlup etti

20 Ağustos 2017 00:36

Stoke City - Arsenal: 1-0

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Stoke City, Arsenal\'i 1-0 mağlup etti.
Britannia Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Berahino\'nun asistinde Jese ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca, mücadele Stoke City\'nin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte, ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Stoke City, puanını 3\'e yükseltirken, Arsenal 3 puanda kaldı.
 

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