Stoke City, Arsenal'i devirdi

Stoke City - Arsenal: 1-0

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Stoke City, Arsenal\'i 1-0 mağlup etti.

Britannia Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Berahino\'nun asistinde Jese ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca, mücadele Stoke City\'nin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte, ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Stoke City, puanını 3\'e yükseltirken, Arsenal 3 puanda kaldı.

