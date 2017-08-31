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STK'lardan Arakan'daki katliamlara tepki

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te sivil toplum kuruluşu üyeleri, Arakan'daki Müslümanların katledilmesine tepki gösterdi

31 Ağustos 2017 17:33

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te sivil toplum kuruluşu üyeleri, Arakan\'daki Müslümanların katledilmesine tepki gösterdi.
Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Arakan\'da Müslümanların katledilmesine tepki göstermek adına basın toplantısı düzenledi. Eğitim-Bir-Sen toplantı salonunda düzenlenen toplantıda platform adına konuşan Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Arakan\'ın çeşitli köylerinde 3 bin Müslümanın katledildiğini belirterek, şunları dedi:
\"Sahadan gelen haberler katliamların, 2012 ve geçen yıl Ekim ayında yaşanan saldırılardan daha şiddetli bir hal aldığı ve giderek bir soykırıma dönüştüğü yönünde. Maalesef Bangladeş sınırının da kapalı olması nedeniyle yüz binlerce Müslüman katledilme tehlikesiyle karşı karşıya. BM ve BMGK tarafından yapılan tek şey ölü ve yaralıları sayarak rapor hazırlamak. Bu vahşi katliamları engellemek için ise bugüne kadar en küçük bir girişimde bulunulmuş değil. İnsan hakları şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Batı dünyası da yaşanan katliamları durdurmaya yönelik kılını kıpırdatmıyor. Komisyon raporları ve kınama faaliyetlerinin ise katliamlar karşısında hiçbir anlamı yok.\"

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