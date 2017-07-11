Sting ödülünü mülteci projesine bağışladı

İsveç'te ‘müziğin Nobel Ödülü' olarak adlandırılan Polar Müzik Ödülü'nün 2017'deki sahibi İngiliz Rock yıldızı Sting, aldığı 104 bin euroluk ödülü ülkedeki genç mültecilere yönelik bir projeye bağışladı. 65 yaşındaki ünlü müzisyenin desteklediği "Songlines” adlı proje, genç mültecilerin entegrasyonunu müzik ile teşvik ediyor.

Şubat ayında ödülü kazanan Sting, müziğin köprü işlevini görebileceğini söylüyor ve "Bu proje, genç mültecilerin toplumun bir parçası olmaları konusunda müziğin önemli rol oynayabileceğini gösteriyor ” şeklinde konuşuyor.

Songlines girişimi özellikle İsveç'te mülteci yurtlarında kalan Afgan, Suriyeli ve Eritreli gençler ile çalışıyor. Sting'den gelen bağış ile müzik kamplarının organize edilmesi, konserler düzenlenmesi ve mülteciler için enstrüman satın alınması planlanıyor.

1992 yılından bu yana dağıtılan Polar Müzik Ödülleri, her yıl bir çağdaş müzisyene ve bir de klasik müzik sanatçısına veriliyor. İsveç Kralı tarafından takdim edilen ödüle bu yıl Sting ile birlikte ABD'li caz saksafoncusu Wayne Shorter layık görülmüştü.

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AFP/DW, AÜ/GA