Steven Gerrard, Koronavirüs'e yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İngiliz teknik direktör, Aston Villa'nın, Chelsea ve Leeds United ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Steven Gerrard'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve İngiliz teknik adamın Premier Lig'de oynayacakları Chelsea ve Leeds United maçlarında takımın başında yer alamayacağı duyuruldu.

Aston Villa, Premier Lig'de 22 puanla 10. sırada yer alıyor.