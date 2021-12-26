T24 LogoT24 Logo
Spor

Steven Gerrard, Koronavirüs'e yakalandı

26 Aralık 2021 12:34

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İngiliz teknik direktör, Aston Villa'nın, Chelsea ve Leeds United ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Steven Gerrard'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve İngiliz teknik adamın Premier Lig'de oynayacakları Chelsea ve Leeds United maçlarında takımın başında yer alamayacağı duyuruldu.

Aston Villa, Premier Lig'de 22 puanla 10. sırada yer alıyor.

Steven Gerrardaston villakoronavirüspremier lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24