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Deutsche Welle

Steudtner'e barış ödülü

Türkiye'de Büyükada soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ekim ayı sonunda serbest kalan insan hakları aktivisti Peter Steudtner Almanya'da Quäker Yardım Vakfı tarafından verilen barış ödülünün sahibi oldu.

05 Aralık 2017 12:58

İnsan hakları aktivisiti Peter Steudtner Almanya'da Quäker Yardım Vakfı tarafından bu yıl ilk kez verilmeye başlanan Barış Ödülü'ne layık görüldü. Vakıf, 2 bin euro tutarındaki ödülün Seutdner'e barış ve insan hakları alanındaki "cesur ve uzun yıllara dayanan" çalışmalarından ötürü verildiğini açıkladı. Ödülün, bu akşam Berlin'de yapılacak törenle Setudtner'e takdim edilmesi bekleniyor.

Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner, 5 Temmuz'da Büyükada'daki bir otelde düzenlenen bir seminere katılan insan hakları aktivistleri ile birlikte gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İnsan hakları savunucuları hakkında "terör örgütüne üyelik” ve "terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla dava açılmıştı. İstanbul'da dün görülen ilk duruşmada suçlamaları reddeden Steudtner 25 Ekim'de tahliye edildi.

Silivri'de 100 gün

Türkiye’de yaklaşık 100 gün tutuklu kalan Alman insan hakları savunucusu ve bilişim uzmanı Peter Steudtner, Silivri Cezaevi’nde hiç kötü muamele görmediğini belirtti. Tahliye edilmesinden sonra RBB televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye'deki tutukluluk koşullarını anlatan Steudtner, cezaevinde kendisine “genellikle çok saygılı” davranıldığını vurguladı.

"Tutuklanmak veya 15 saatten uzun süren ilk duruşma gibi korkunç durumlar beni çok yıprattı” diyen Steudtner, ancak aynı zamanda büyük bir dayanışma ile karşılaştığını söyledi. Steudtner, cezaevindeki tutukluların yanı sıra Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda insan hakları savunucusunun desteğini gördüğünü de sözlerine ekledi.

Tahliye edilmesinden sonra Berlin'e gelen Steudtner normal hayatına dönme konusunda ise yavaş davrandığını dile getirdi. Cezaevinde kalmanın bazı izler bıraktığına işaret eden Steudtner, “Yaşadığım olaylar kuşkusuz aklımdan çıkmayacak. Yaraların izleri kalıyor ama bunları sürekli hissetmemek lazım” şeklinde konuşmuştu.

DW/epd/BÖ/MK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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