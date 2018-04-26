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Stepneden 45 kilo eroin çıktı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenen 45 kilo eroin ele geçirildi

26 Nisan 2018 22:14

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda takibe alınarak durdurulan kamyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenen 45 kilo eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a gitmekte olan bir kamyonu takibe aldı. TEM Otoyolu\'nda adım adım takip edilen kamyon durduruldu. Narkotik köpeği \'Millow\' ile arama yapıldı. Millow aracın yedek lastiğin yanında tepki verince, lastik söküldü. Tekerleğin içerisinden 80 paket halinde 45 kilo eroin çıktı. Polis, N.N. ve S.N.\'yi gözaltına aldı. N.N. tutuklanırken, S.N. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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