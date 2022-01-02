Stephen Curry'den bir rekor daha

NBA tarihinin en fazla üçlük atan oyuncusu Stephen Curry, üst üste 158. maçında da üçlük bularak, bu alanda da kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) geceye 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın maçında Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 123-116 mağlup etti. Sezonun 28. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 28 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla oynadı ve maçın en skorer oyuncusu oldu. NBA tarihinde en fazla isabetli üç sayılık atış rekorunu daha önce kıran 33 yaşındaki Curry, üst üste 158. maçında üçlük sayı bularak kendisine ait 157 maçlık rekoru geliştirdi.

Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks ise yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansıyla New Orleans Pelicans'ı 136-113 mağlup etti. Üst üste 6'ncı, toplamda 25. kez kazanan Bucks'ta Antetokounmpo 35 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 27. "triple-double"ına imza attı.

Gecenin sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 136-113

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 117-116 (uzatmada)

Washington Wizards-Chicago Bulls: 119-120

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 116-120

Houston Rockets-Denver Nuggets: 111-124

Utah Jazz-Golden State Warriors: 116-123