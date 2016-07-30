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Deutsche Welle

Steinmeier'den protestoculara 'ölçülülük' çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier pazar günü Köln kentinde düzenlenecek "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" katılımcılarına ölçülü davranma çağrısı yaptı.

30 Temmuz 2016 15:12


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı oluşumun öncülüğünde pazar günü Almanya'nın Köln kentinde "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" sloganıyla düzenlenecek protesto gösterisine katılacakları ölçülü davranmaya çağırdı.

Steinmeier Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte "Türkiye'nin iç politikasında yaşanan gerginliklerin Almanya'ya taşınmasının ve farklı siyasi düşüncelere sahip kişilerin sindirilmeye çalışılmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini" kaydetti. Almanya'da bu gibi girişimlere yer olmadığını belirten Dışişleri Bakanı "Buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Pazar günü yapılması planlanan gösteriye yaklaşık 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Gösteriye öncülük eden Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) AKP'nin Almanya'daki uzantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi olarak görülmesi tartışmalara neden oluyor. Gösteriye ağırlıklı olarak AKP'ye destek veren kesimin katılması ve Türk hükümetinden temsilcilerin de gösteriler sırasında konuşma yapması bekleniyor.

'Muhalefete yönelik cadı avı'

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir planlanan gösteriler öncesinde Almanya'daki Erdoğan muhaliflerine yönelik sindirme denemeleri olduğunu vurguladı ve bunları ağır bir dille eleştirdi. Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte "Almanya'da Türk muhalefetine yönelik adeta bir av söz konusu" diyen Özdemir, Almanya'da düzenlenecek Türk hükümetine karşı ya da Türk hükümetini destekleyen gösterilerin "hukuk düzeni temel paydasında" gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Köln Emniyeti pazar günü Köln'de karşı gösteri düzenlemek için aralarında aşırı sağcı Pro NRW'nin de bulunduğu dört ayrı protesto gösterisi başvurusu yapıldığını duyurdu.

Beck'ten demokrasi vurgusu

Türkiye'de onlarca gazete ve derginin kapatılmasının ardından Yeşiller Partili politikacı Volker Beck ise Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) adlı oluşumun öncülüğünde yapılan gösterinin organizatörlerini "Almanya'da ciddiye alınmak istiyorlarsa, nasıl bir demokrasi için sokağa çıktığını belli etmeye" çağırdı.

Beck, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte "Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Erdoğan'ın basın özgürlüğü ve yargının bağımsızlığına yönelik müdahalelerine sesini yükseltmelidir. Yoksa ‘demokrasiye evet' dürüst olmayan bir çağrıdan ve gerçekte Erdoğan'ın diktatörlüğüne yönelik bir ‘evet'ten öteye geçemez" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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