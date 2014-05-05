T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier'den 'İkinci Cenevre' önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna krizinin çözümü için yeni bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu.

05 Mayıs 2014 12:09


Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla "İkinci Cenevre Konferansı'nın gereği üzerine görüş alış verişinde bulunduğunu" söyledi.

Steinmeier, "krize siyasi bir çözüm sağlanması için konferansta bağlayıcı kararlar üzerinde durulmasını" istedi.

Steinmeier, onlarca kişinin can verdiği Odessa olaylarının tüm taraflar için bir uyarı işareti olmasını umduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı, krizin çözümünde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) daha etkin bir rol oynayabileceğini de söyledi.

ABD, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla geçen ay yapılan dörtlü zirvede Ukrayna'da faaliyet gösteren tüm yasadışı grupların lağvedilip silahsızlandırılması ve işgal edilen binaların boşaltılması üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

Rusya yanlılarının yanı sıra aşırı sağcı Ukraynalı grupları da kapsayan kararlar hayata geçirilmedi. Rusya ve ABD, anlaşmanın uygulanmamasından dolayı karşılıklı olarak birbirlerini suçladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier UkraynaBakanı Frank-Walter Steinmeier ABDRusCenevre KonferansıOdessaDışişleri BakanıAvrupa GüvenlikTeşkilatıABD RusyaUkraynaUkraynalıABDDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24