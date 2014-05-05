Steinmeier'den 'İkinci Cenevre' önerisi



Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla "İkinci Cenevre Konferansı'nın gereği üzerine görüş alış verişinde bulunduğunu" söyledi.

Steinmeier, "krize siyasi bir çözüm sağlanması için konferansta bağlayıcı kararlar üzerinde durulmasını" istedi.

Steinmeier, onlarca kişinin can verdiği Odessa olaylarının tüm taraflar için bir uyarı işareti olmasını umduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı, krizin çözümünde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) daha etkin bir rol oynayabileceğini de söyledi.

ABD, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla geçen ay yapılan dörtlü zirvede Ukrayna'da faaliyet gösteren tüm yasadışı grupların lağvedilip silahsızlandırılması ve işgal edilen binaların boşaltılması üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

Rusya yanlılarının yanı sıra aşırı sağcı Ukraynalı grupları da kapsayan kararlar hayata geçirilmedi. Rusya ve ABD, anlaşmanın uygulanmamasından dolayı karşılıklı olarak birbirlerini suçladı.