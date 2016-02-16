Steinmeier'den 'iki devletli çözüm' vurgusu



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, aralarında önemli bakanların bulunduğu bir heyetle birlikte Almanya-İsrail hükümetlerarası istişare toplantısı çerçevesinde bugün Berlin'de görüşmelerde bulunacak. Başbakan Merkel ile bir araya gelmesi beklenen Netanyahu'nun bu görüşmede Suriye'deki savaşın etkileri ile İran ile varılan nükleer anlaşma konularını gündeme getirmesi bekleniyor.

Toplantı öncesi Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild için bir yazı kaleme alan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, iki devletli çözümden yana olduğunun bir kez daha altını çizdi. Bakan, "Bu çok zor değil; barış umudunu sadece iki devletli çözüme giden adil bir müzakere süreci sunuyor" dedi. Steinmeier, İsrail'de çok fazla kişinin çirkin terör saldırılarının kurbanı olduğunu belirtirken, Filistin bölgelerindeki durumun da uzun dönemli olarak katlanılabilir olmadığını belirtti.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Yakov Hadas-Handelsman da ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükelçi, Suriye'deki savaşa işaret ederek "Bugün Ortadoğu'da yaşananlar değerlerimiz ve yaşam şeklimize yönelik bir tehdit" dedi. Ortadoğu'daki eski jeopolitik düzenin bozulmasının sadece İsrail'i değil, Avrupa ve Batı'yı da etkileyeceğini belirten Handelman, "Hem Esad rejimi hem de IŞİD büyük birer tehdit ve hafife alınmamaları gerekir. Yapılan tercih ehven-i şer olacaktır" dedi. Büyükelçi, İran'ın Suriye ihtilafına boğazına kadar battığını söyleyerek, "İran çözümün değil, sorunun bir parçası" diye konuştu.

Yeşiller'den eleştiri

Yeşiller Birlik/90 Partisi politikacılarından Volker Beck ise Netanyahu'nun ziyareti öncesinde Federal Hükümet'e sert eleştiriler yöneltti. Beck, İsrail hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı sivil toplum yasasının insan hakları örgütlerini tek taraflı olarak zan altında bıraktığını belirterek, Alman hükümetinden bu yasayı açık bir dille eleştirmesini istedi. İsrail hükümeti, bu yasa ile yurtdışından mali yardım alan insan hakları kuruluşlarının sert kurallara tabi kılınması öngörülüyor. Yasa İsrail meclisinde yapılan ilk oylamada kabul edilmişti.

İsrail ile Almanya hükümetleri arasında 2008 yılından bu yana hükümetlerarası istişare toplantısı yapılıyor.