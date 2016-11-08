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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier’den Çavuşoğlu’na yanıt

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Almanya’yı teröre destek vermekle suçlamasına Berlin’den yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Steinmeier, “Ankara’da bunun tam tersi olduğu biliniyor” dedi.

08 Kasım 2016 23:02

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'nın teröre ve PKK'ya destek verdiği şeklindeki suçlamalarını reddetti. Steinmeier, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada "Kanımca, Ankara'da da bunun tam tersinin doğru olduğu biliniyor” dedi. Steinmeier, "PKK ve Türkiye kökenli diğer aşırı grupların Almanya'da terör örgütü olarak yasaklandığını” vurgulayarak bu örgütlere ilişkin takibat yapıldığını söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Steinmeier, "Bu nedenle Almanya'ya yönelik Türkiye'den yapılan açıklamaları anlayamıyorum” dedi.

En başından beri Türkiye'deki darbe girişiminin yarattığı tehlikenin Almanya'da hafife alınmadığını vurgulayan Bakan Steinmeier, darbe girişiminin siyasi ve hukuki sonuçlarını da anladığına işaret etti.

Ancak Steinmeier, darbe girişimi sonrasında izlenen tutumun "hukuk devletinin ilkelerine saygı” çerçevesinde olması gerektiğinin altını çizdi. "Kitlesel gözaltıların” bu ilkeye uymadığını ifade eden Steinmeier, bu nedenle de geçen gün "milletvekillerinin tutuklanmasını” eleştirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah Ankara'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak ile ortak basın toplantısında, Almanya'ya yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

Çavuşoğlu, "Tüm teröristlerin Almanya'ya gitmesi tesadüf değil. Tüm teröristlere en çok desteği veren ülke Almanya. Türkiye'deki teröristlere en çok kucak açan ülke Almanya” dedi. Çavuşoğlu, Almanya'nın PKK'ya destek verdiğini ima ederek, "bugün 4 binden fazla PKK'lı istedik, bir tanesini bile vermediler. PKK'lılar Almanya'nın her şehrinde PKK ve terör için para topluyor” şeklinde konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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