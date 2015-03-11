Steinmeier Washington yolcusu



Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Washington'da mevkidaşı John Kerry ile görüşecek. Görüşmede Ukrayna krizi ve İran'la sürdürülen nükleer müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile bir araya gelecek Steinmeier, davet üzerine Atlantik ötesi ilişkilerin durumunu konu alan bir konuşma yapacak.

Washington'dan Atlanta'ya geçecek Steinmeier, medeni haklar savunucusu Martin Luther King'in (1929-1968) anıldığı bir törene katılacak. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in Atlanta'da ekonomi ve ticaret konulu toplantılara katılımı da öngörülüyor.

'ABD ile işbirliği her zamankinden daha önemli'

Gezisi öncesinde iki ülke ilişkilerini değerlendiren Steinmeier, "uluslararası krizlerin yaşandığı bir dönemde ABD ile işbirliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını" söyledi.

Steinmeier, "Atlantik ötesi bağlar sürdüğü, Avrupa ile ABD ve Berlin ile Washington ortak hareket ettiği sürece güçlüyüz" ifadesini kullandı.