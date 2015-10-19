Steinmeier Suudi Arabistan'ı ikna edemedi



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İran'ın ardından Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu. Bugün Riyad'da Kral Salman ile bir araya gelen bakan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz şu dönemde, Riyad ve Tahran arasındaki derin görüş ayrılıklarını gidermek çok zor” diye konuştu. Steinmeier Suudi Arabistan ve İran arasında büyük bir güvensizliğin olduğunun altını çizdi.

Steinmeier Suudi Arabistan temaslarında iç savaşın sürdüğü Suriye ile ilgili yeni barış görüşmelerinin başlaması yönündeki temennisini dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın, Suriye sorununun siyasi yollardan çözülmesine gösterdiği arzuyu gördüğünü ve inandırıcı bulduğunu belirtti, ancak krizin çözümünün içeriği konusunda bilgi vermedi.

“İnsan hakları ihlalleri gözardı ediliyor”

Almanya Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'dan önce hafta sonunda İran'da temaslarda bulunmuştu. Tahran ziyaretinde kendisine, 'İran'ın bütün komşuları ile görüşmeler yürütmeye hazır olduğu' mesajının verildiğini belirtti.

Steinmeier'in ziyareti vesilesiyle İran ve Suudi Arabistan'a insan hakları ihlalleri eleştirileri de gündeme geldi. İran ve Suudi Arabistan'da bu yıl 800'den fazla kişi idam edildi. Bu nedenle Almanya Dışişleri Bakanı, 'Suriye ile ilgili çabaları nedeniyle bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerini gözardı ettiği' gerekçesiyle eleştirildi. Steinmeier bu eleştirilere, “İran ve Suudi Arabistan'la konuşmayı reddedenler, Suriye konusuna bir çözüm bulmayı beklediğini de iddia edemez” diye yanıt verdi.