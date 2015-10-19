T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Suudi Arabistan'ı ikna edemedi

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Steinmeier Suudi yönetimini Suriye barış görüşmeleri için İran'la aynı masaya oturma konusunda ikna edemedi.

19 Ekim 2015 20:59


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İran'ın ardından Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu. Bugün Riyad'da Kral Salman ile bir araya gelen bakan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz şu dönemde, Riyad ve Tahran arasındaki derin görüş ayrılıklarını gidermek çok zor” diye konuştu. Steinmeier Suudi Arabistan ve İran arasında büyük bir güvensizliğin olduğunun altını çizdi.

Steinmeier Suudi Arabistan temaslarında iç savaşın sürdüğü Suriye ile ilgili yeni barış görüşmelerinin başlaması yönündeki temennisini dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın, Suriye sorununun siyasi yollardan çözülmesine gösterdiği arzuyu gördüğünü ve inandırıcı bulduğunu belirtti, ancak krizin çözümünün içeriği konusunda bilgi vermedi.

“İnsan hakları ihlalleri gözardı ediliyor”

Almanya Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'dan önce hafta sonunda İran'da temaslarda bulunmuştu. Tahran ziyaretinde kendisine, 'İran'ın bütün komşuları ile görüşmeler yürütmeye hazır olduğu' mesajının verildiğini belirtti.

Steinmeier'in ziyareti vesilesiyle İran ve Suudi Arabistan'a insan hakları ihlalleri eleştirileri de gündeme geldi. İran ve Suudi Arabistan'da bu yıl 800'den fazla kişi idam edildi. Bu nedenle Almanya Dışişleri Bakanı, 'Suriye ile ilgili çabaları nedeniyle bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerini gözardı ettiği' gerekçesiyle eleştirildi. Steinmeier bu eleştirilere, “İran ve Suudi Arabistan'la konuşmayı reddedenler, Suriye konusuna bir çözüm bulmayı beklediğini de iddia edemez” diye yanıt verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Suudi ArabistanSuudiSuriyeDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierSuudi ArabistanRiyad Kral SalmanRiyadTahranDışişleri Bakanı Suudi Arabistan SuriyeDışişleri Bakanı Suudi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24