Steinmeier: Suudi Arabistan önder güç



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, IŞİD’e karşı savaşta ‘Müslüman önder güç’ olarak Suudi Arabistan’ın kilit önem taşıdığını söyledi.

Steinmeier Funke medya grubu gazetelerine verdiği ortak mülakatta, IŞİD’in ideolojisini yaymasının engellenmesi için İslam dünyasına ihtiyaç olduğunu belirterek, bu nedenle Müslüman ülkelerin teröre karşı birlikte mücadele etmesinin iyi bir şey olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan 34 Müslüman ülkenin IŞİD’e karşı anti terör koalisyonunda birleştiklerini duyurmuştu. Koalisyonun faaliyetleriyle ilgili olarak adı geçen devletler arasında görüş ayrılıkları bulunuyor.

Almanya kara birlikleri göndermeyecek

Suriye’deki Alman askeri misyonunun karadan müdahaleyle genişletilmesinin söz konusu olmadığını söyledi., Alman askerlerinin Suriye topraklarında IŞİD ile savaşmaması konusunda Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile tam mutabık olduklarını belirtti. Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin genel başkanı ve ekonomi bakanı Gabriel Berlin’deki parti genel kongresinde, ordunun Suriye görevinin değiştirilip operasyonlara doğrudan katılması ya da Suriye’ye karacı birlikler gönderilmesi talep edildiği takdirde parti üyelerinin oyuna başvurulacağını söylemişti.

Alman silahlı kuvvetleri Suriye’deki operasyonlarda havadan ve uyduyla keşif ve bir Fransız uçak gemisinin Alman firkateyniyle korunması görevlerine katılıyor. Dışişleri Bakanı Steinmeier IŞİD’in eleman kazanmada kullandığı ideolojik ortamın bertaraf edilmesinin İslam dünyası için son derece önemli olduğunu vurguladı. Steinmeier, “Bu konuda Suudi Arabistan gibi İslam dünyasının önde gelen devletlerine önemli görevler düşüyor. İslam devletlerinin terörizm ile ortaklaşa mücadele edecek olmaları bu bakımdan olumlu bir gelişmedir”, dedi.