T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier: Suudi Arabistan önder güç

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, IŞİD'e karşı savaşta Suudi Arabistan'ı 'Müslüman önder güç' olarak nitelendirdi. Steinmeier, Almanya'nın Suriye'ye kara birlikleri göndermeyeceğinin de altını çizdi.

25 Aralık 2015 11:28


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, IŞİD’e karşı savaşta ‘Müslüman önder güç’ olarak Suudi Arabistan’ın kilit önem taşıdığını söyledi.

Steinmeier Funke medya grubu gazetelerine verdiği ortak mülakatta, IŞİD’in ideolojisini yaymasının engellenmesi için İslam dünyasına ihtiyaç olduğunu belirterek, bu nedenle Müslüman ülkelerin teröre karşı birlikte mücadele etmesinin iyi bir şey olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan 34 Müslüman ülkenin IŞİD’e karşı anti terör koalisyonunda birleştiklerini duyurmuştu. Koalisyonun faaliyetleriyle ilgili olarak adı geçen devletler arasında görüş ayrılıkları bulunuyor.

Almanya kara birlikleri göndermeyecek

Suriye’deki Alman askeri misyonunun karadan müdahaleyle genişletilmesinin söz konusu olmadığını söyledi., Alman askerlerinin Suriye topraklarında IŞİD ile savaşmaması konusunda Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile tam mutabık olduklarını belirtti. Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin genel başkanı ve ekonomi bakanı Gabriel Berlin’deki parti genel kongresinde, ordunun Suriye görevinin değiştirilip operasyonlara doğrudan katılması ya da Suriye’ye karacı birlikler gönderilmesi talep edildiği takdirde parti üyelerinin oyuna başvurulacağını söylemişti.

Alman silahlı kuvvetleri Suriye’deki operasyonlarda havadan ve uyduyla keşif ve bir Fransız uçak gemisinin Alman firkateyniyle korunması görevlerine katılıyor. Dışişleri Bakanı Steinmeier IŞİD’in eleman kazanmada kullandığı ideolojik ortamın bertaraf edilmesinin İslam dünyası için son derece önemli olduğunu vurguladı. Steinmeier, “Bu konuda Suudi Arabistan gibi İslam dünyasının önde gelen devletlerine önemli görevler düşüyor. İslam devletlerinin terörizm ile ortaklaşa mücadele edecek olmaları bu bakımdan olumlu bir gelişmedir”, dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier IŞİDSuudi ArabistanAlmanya SuriyeDışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier IŞİDFunkeIŞİDMüslümanSuudiArabistanAlmanSuriyeSosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar GabrielAlman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24