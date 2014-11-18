Steinmeier Rusya yolcusu



Almanya Dışişleri Bakanlığından ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamaya göre Steinmeier, taraflara, krizin askeri yollardan çözülemeyeceğini vurgulayacak ve diyalog sürecine katkıda bulunacak.

Steinmeier ilk durağı Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Başbakan Arseni Yatsenyuk ile görüşecek.

Almanya Dışişleri Bakanı, Moskova'da ise mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna kriziyle ilgili son açıklamasında, "krizin bölgesel olmadığını, uluslararası toplumu ilgilendirdiğini" söylemişti.

Merkel, Rusya'nın Ukrayna'yı "eski bakış açısıyla" etki alanı kapsamında değerlendirdiğini ve uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını kaydetmişti.

Gerginlik tırmanıyor

Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin ülkenin Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tek taraflı olarak ilan ettikleri "halk cumhuriyetleri" ve yapılan "seçimler", ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden olmuştu.

Ukrayna hükümeti ayrılıkçıların elinde bulunan bölgelerde okul ve hastaneler dahil tüm devlet kurumlarını kapatmaya karar vermişti.

Batılı liderlerin G20 zirvesindeki Ukrayna krizi ile ilgili sert eleştirileri de Rusya lideri Vladimir Putin'i fazla etkilememişti.