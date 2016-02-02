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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Ortadoğu yolcusu

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Cenevre görüşmelerinde ilerleme sağlanabilmesi amacıyla 3 günlük bir Ortadoğu turuna çıkıyor.

02 Şubat 2016 12:56


Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in gezisinin ilk durağı İran. Steinmeier Tahran'dan sonra Suudi Arabistan'a geçecek.

Steinmeier'in Tahran programında mevkidaşı Cevat Zarif ve Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile görüşme bulunuyor. Almanya Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'da bir kültür festivalinin açılışına katılacak. Dışişleri Bakanlığı çevreleri, Steinmeier'in Suudi Arabistan ziyaretinde insan hakları meselelerini de gündeme getireceğine dikkat çekiyor.

Tahran ve Riyad'dan 'yapıcı katkı' talebi

Steinmeier, temaslarında, bölge liderliği için çekişen iki ülkenin Cenevre'de başlayan Suriye görüşmelerine yapıcı katkıda bulunmasını hedefliyor. Suudi Arabistan Suriye'de savaşan Sünni gruplara destek veriyor. İran ise Beşar Esad yönetiminden yana tavır alıyor.

Suriye iç savaşına siyasi çözüm bulunması amacıyla başlatılan görüşmelerin iki ülkenin katkısı olmaksızın çözülmesi imkânsız kabul ediliyor.

Cenevre görüşmelerinin önemi

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, bir Şii din adamının Suudi Arabistan'da idam edilmesi ve İran'da Suudi diplomatik temsilcilerin saldırıya uğramasının ardından daha da gerilmişti.

5 yıldır devam eden Suriye savaşında şimdiye kadar 250 binden fazla kişi can verdi. Milyonlarca insan evinden oldu. Savaş sığınmacı krizini tetiklediğinden Cenevre görüşmelerinde alınacak bir sonuç Suriye'nin komşularını ve Batı ülkelerini de yakından ilgilendiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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