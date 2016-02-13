Steinmeier: Medvedev yanlış anlaşıldı



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya ve Batı arasındaki çekişmenin yeni bir soğuk savaş olmadığını söyledi. Steinmeier, bazı basın organlarının Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in 'yeni bir soğuk savaş'a ilişkin sözlerini yanlış anladığını savundu.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Steinmeier, "Ben şöyle anladım: Yeni bir soğuk savaşın içine sürüklenecek bir durumdan kaçınmalıyız" dedi.

Rusya Başbakanı konferansta yaptığı konuşmada, Rusya ile AB ilişkilerinin durma noktasına geldiğini belirterek

"Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Batı'nın bazı bölgelerendeki işbirliğinin soğuk savaş dönemindeki gibi olduğu değerlendirmesini yapmıştı.