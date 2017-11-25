Steinmeier "büyük koalisyon" için devrede

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in baskısıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD), hükümet ortağı olmama konusunda aldığı kesin karardan dönüyor. Parti Genel Başkanı Martin Schulz, gelecek günlerde ve haftalarda çok sayıda görüşme yapacaklarını ve son sözü parti tabanına bırakacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamada da, Steinmeier'in gelecek hafta perşembe akşamı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ve Schulz'u ortak bir görüşme için Bellevue Sarayı'na davet ettiği bildirildi. Görüşmede, Hristiyan Birlik partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında koalisyon kurulabilmesi için yürütülen, ancak sonuçsuz kalan ön müzakerelerin ele alınacağı kaydedildi.

Son karar parti üyelerinin

Dün Steinmeier Schulz'u kabul etmiş, bu görüşmenin ardından da SPD'nin önde gelen isimleri bir araya gelmişti. Schulz, parti yönetiminin sekiz saat süren toplantısının ardından bugün yaptığı açıklamada, SPD'nin Almanya'da hükümet kurulabilmesi için ne gibi bir katkısı olabileceğinin ele alındığını söyledi. "SPD Almanya için, ama özellikle de Avrupa için sorumluluğunun gayet farkında" diyen Schulz, bundan sonra atılacak her adımın parti içinde ve Federal Meclis Grubu'nda yoğun bir şekilde tartışılacağını, 'otomatikman belli bir yöne gidilmesinin' söz konusu olmadığını belirtti. SPD lideri, 'görüşmeler partinin o ya da bu şekilde hükümetin kurulmasına katkıda bulunması yönünde ilerlerse' kararı partinin üyelerinin vereceğini kaydetti. Schulz böylelikle büyük koalisyon veya SPD'nin dışarıdan desteklediği bir azınlık hükümeti opsiyonlarının hiçbirini prensipte reddetmediği işaretini verdi.

Yeşiller ise, SPD'den gelen alternatif "Kenya koalisyonu" önerisini geri çevirdi. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, partisinin Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar ile kuracağı bir koalisyonun ne gibi bir katmadeğeri olacağını anlamadığını belirtti. Güneybatı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (SWR) konuşan Özdemir, Yeşiller'in sadece ek olacağını ama kendilerine gerçekten bir ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.

"Tüm Avrupa Almanya'ya bakıyor"

Öte yandan Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerin liderleri, en kısa zamanda icraat kabiliyeti olan bir hükümet kurulabilmesi için Berlin'deki siyasi partilere çağrıda bulunuyor. "Almanya, en önde gelen lider ülkelerden biri. Hızla hükümet kurulabilmesini diliyoruz" diyen Avusturya Başbakanı, Almanya'da tüm tarafların özel bir sorumluluğu olduğunu belirtti ve "Tüm Avrupa Almanya'ya bakıyor" şeklinde konuştu. "Partnerimiz Almanya'da istikrarlı bir hükümet olmasına ihtiyacımız var" diyen Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de, mecliste çoğunluğu olan bir hükümetin temsilcilerini Brüksel'de görebilmeyi umduklarını söyledi ve "Bu hepimiz için önemli. Hem Almanya hem de bizler için" diye konuştu.

SPD'nin gençlik örgütü büyük koalisyona karşı

Bu arada SPD'nin tekrar Hristiyan Birlik partileri ile büyük koalisyon kurma olasılığına, partinin gençlik örgütünden tepki var. SPD'nin gençlik örgütü "Jusos", yani Genç Sosyalistler'in başkanlığına seçilen Kevin Kühnert, "daha fazla kutuplaşma" istediklerini belirterek, büyük koalisyonlara karşı olduklarını yineledi. Saarbrücken'de yapılan Genç Sosyalistler federal Kongresi'nde başkanlığa seçilen Kühnert, partisinin devlete karşı sorumluluğu ileri sürülerek büyük koalisyona itilmeye çalışıldığını, ancak "sorumluluk konusunda derse" ihtiyaç duymadıklarını söyledi. "Biz Genç Sosyalistlerin önümüzdeki iki sene içinde sıkı patırtı yapmamız ve partinin ihtiyacı olan yenilenmeyi hızlandırmamız gerek" diyen Kühnert, bu ihtiyacın, Jamaika koalisyonu kurulabilmesi için sürdürülen ön görüşmelerin başarısız olduğu tarihten bu yana değişmediğini kaydetti.

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