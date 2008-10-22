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Spor

Stanojevic yuvadan uçtu!..

Beşiktaş Cola Turka, Sırp oyuncu Jovo Stanojevic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

22 Ekim 2008 03:00


Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Cola Turka, Sırp oyuncu Jovo Stanojevic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.


Beşiktaş Cola Turka, Sırp oyuncu Jovo Stanojevic'le yollarını ayrıdı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak,''Basketbol şubemiz yetkilileri ile adı geçen sporcumuzun yaptığı görüşmede, oyuncumuz ailevi sorunlarını öne sürerek gerekli performansı gösteremediğini, bu nedenle ayrılmak istediğini ifade etmiş, bunun üzerine karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmasına müsaade edilmiştir'' denildi.

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