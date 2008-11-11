St Etienne Perrin'e emanet



Fransa Ligi takımlarından Saint Etienne'nin yeni teknik direktörü Fransız Alain Perrin oldu.





Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından As Saint Etienne'nin yeni çalıştırıcısı, Fransız Alain Perrin oldu. AS Saint Etienne Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu sezon çıktığı 13 lig maçının, 5 yenilgiyle sonuçlanmasının ardından işine son verilen Laurent Roussey'in yerine, Perrin'in getirildiği belirtildi.



Fransız teknik adamın, sözleşmeyi yarın imzalayacağı bildirildi. 52 yaşındaki Perrin, Troyes AC, Olympique Marsilya, Al-Ain, Portsmouth, FC Sochaux ve Olympique Lyon takımlarını çalıştırdı.

