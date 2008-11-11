T24 LogoT24 Logo
Spor

St Etienne Perrin'e emanet

Fransa Ligi takımlarından Saint Etienne'nin yeni teknik direktörü Fransız Alain Perrin oldu.

11 Kasım 2008 02:00


Fransa Ligi takımlarından Saint Etienne'nin yeni teknik direktörü Fransız Alain Perrin oldu.


Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından As Saint Etienne'nin yeni çalıştırıcısı, Fransız Alain Perrin oldu. AS Saint Etienne Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu sezon çıktığı 13 lig maçının, 5 yenilgiyle sonuçlanmasının ardından işine son verilen Laurent Roussey'in yerine, Perrin'in getirildiği belirtildi.

Fransız teknik adamın, sözleşmeyi yarın imzalayacağı bildirildi. 52 yaşındaki Perrin, Troyes AC, Olympique Marsilya, Al-Ain, Portsmouth, FC Sochaux ve Olympique Lyon takımlarını çalıştırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24