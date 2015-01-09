Sri Lanka'da Sirisena dönemi



Yenilgisini kabul eden Mahinda Rajapaksa, koltuğunu sorunsuz bir şekilde devredeceğini açıkladı. Rajapaksa sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "halkın tercihi karşısında saygıyla eğildiğini" söyledi. Rajapaksa, 2005 yılından bu yana devlet başkanlığı yapıyordu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Rajapaksa oyların yüzde 41'ini alırken, rakibi Maithripala Sirisena yüzde 56 ile birinci oldu.

'Sırtımdan bıçakladı'

63 yaşındaki Sirisena, Rajapaksa'ya yakın isimler arasında yer alıyordu. Kasım ayında ikilinin arası açıldı. Rajapaksa ayrılığı, "Akşam birlikte yediğim kişi, ertesi sabah sırtıma bıçak sapladı. İhanete uğradım" sözleriyle değerlendirmişti.

17 yaşından bu yana siyasetin içindeki Sirisena, geçmiş hükümetlerde çok sayıda bakanlık görevinde bulundu. Dürüst ve yolsuzluğa bulaşmamış siyasetçi imajını öne çıkaran Sirisena, çoğunluğu oluşturan Seylanların yanı sıra Tamil azınlığın, Müslümanların ve Hrıstiyanların da desteğini almayı başardı.