Sri Lanka'da gergin seçim



Sri Lanka'da halk, toplam 12 bin seçim merkezinde oyunu kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 15 milyon kayıtlı seçmen, parlamentonun 225 üyesini belirleyecek. 74 bin polis ve jandarma, seçim merkezleri ve çevresinde güvenlik önlemi alıyor.

Rajapaksa başbakan olmak istiyor

Gözlemciler hiçbir partinin tek başına iktidara gelemeyeceğini, koalisyon hükümetinin kurulmasını bekliyor. Seçimde en çok tartışılan konulardan biri eski devlet başkanı Mahinda Rajapaksa oldu. İki dönem devlet başkanlığı görevinde bulunan Rajapaksa, ocak ayında yapılan seçimi Maithripala Sirisena karşısında kaybetmişti. Rajapaksa, iktidara bu kez başbakan olarak dönmeyi umuyor. Her iki lider de Halkın Birleşik Özgürlük İttifakı'na (UPFA) mensup olmasına rağmen Devlet Başkanı Sirisena, selefinin başbakanlığını veto edeceğini açıkladı.

2005 – 2010 yılları arasında devlet başkanlığı görevinde bulunan Rajapaksa, Seylanların desteğini alıyor. Tamiller ve Müslümanlar ise Rajapaksa'ya karşı çıkıyor. Rajapaksa, Tamil isyanına 2009 yılında kanlı bir şekilde son vermişti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre iç savaşın sonlarına doğru yaklaşık 40 bin sivil Tamil öldürüldü.

'Siyasi dokunulmazlık peşinde'

Rajapaksa ailesinin birçok üyesi hakkında yolsuzluk davası açıldı. Gözlemciler, kendisi hakkında da dava açılmasını önlemek için Rajapaksa'nın siyasi dokunulmazlık peşinde olduğunu iddia ediyor.

Sirisena, ocak ayında yapılan devlet başkanlığı seçimi öncesinde Rajapaksa'ya yakın isimler arasında yer alıyordu. Kasım ayında ikilinin arası açıldı. Rajapaksa ayrılığı, "Akşam birlikte sofraya oturduğum kişi, sabah sırtıma bıçak sapladı. İhanete uğradım" sözleriyle değerlendirmişti.

17 yaşından bu yana siyasetin içindeki Sirisena, geçmiş hükümetlerde çok sayıda bakanlık görevinde bulunmuştu. Dürüst ve yolsuzluğa bulaşmamış siyasetçi imajını öne çıkaran Sirisena, çoğunluğu oluşturan Seylanların yanı sıra Tamil azınlığın, Müslümanların ve Hrıstiyanların da desteğini almayı başarmıştı.