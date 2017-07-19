Spurs, Ginobili ile devam!

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs, Arjantinli veteran oyuncusu Manu Ginobili ile sözleşme yenilemeye yakın. ESPN'in haberine göre Spurs, 40 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha devam etmek için teklifte bulunmuş, Arjantinli oyuncu da düşünmek için süre istemişti.

Emeklilik ile Spurs'te bir yıl daha devam etmek arasında kalan oyuncunun, NBA'de bir sezon daha devam etmesi bekleniyor. 10 gün sonra 40 yaşına girecek olan veteran basketbolcu, NBA'e transfer olduğu 2002'den beri Spurs forması giyiyor.

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Arjantin Milli Takımı'nda da oynayan Ginobili, dünya basketbol tarihinde 'triple crown' yapan iki isimden biri. 'Gino', kazandığı NBA, EuroLeague ve Olimpiyat şampiyonluğu ile 'triple crown' yapan ikinci isimken, bu başarıyı kazanan diğer sporcu ise Bill Bradley.

Spurs, geçen sezonun şampiyonu Golden State Warriors tarafından Batı Konferansı Finali'nde 4-0 ile 'süpürülmüştü'.