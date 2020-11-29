Spotify da hikâye özelliğini deniyor

Müzik uygulaması Spotify, pek çok sosyal medya platformu gibi hikâye özelliğini test ediyor. Uygulama, şu an için Noel öncesi "Christmas Hits" isimli bir hikâyeyi devreye soktu.

Engadget internet sitesine Spotify tarafından doğrulanan habere göre, uygulama birkaç şarkı listesini seçerek Instagram'daki hikâyeler gibi öne çıkarmayı test ediyor. Spotify, hikâye özelliğinin tam olarak devreye sokulup sokulmayacağına dair kesin bir yanıt vermedi.

Deneme aşamasında yapılan "Christmas Hits" adlı hikâyede Jennifer Lopez, Kelly Clarkson, Pentatonix gibi sanatçılardan videolar yer alıyor.

Spotify'ın hikâye özelliğini devreye sokmak istediği geçen yıl gündeme gelmişti.