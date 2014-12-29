Sporda 2014 böyle geçti



Alman milli takımının 13 Temmuz günü Brezilya'daki finalde Dünya Şampiyonu olmasıyla Alman futbolu zirve yaptı. ‘Panzerler’ oyuna sonradan giren Mario Götze'nin uzatma dakikalarında attığı golle Arjantin’i 1-0 yenerek Dünya Kupası’na dördüncü kez sahip oldu. Bu maçla kariyerinin en üst seviyesine ulaşan Teknik direktör Joachim Löw final maçı sonrası “Mario Götze’ye şöyle dedim; oyuna gir ve Messi'den daha iyi olduğunu tüm dünyaya göster” dediğini ifade ederek hislerini “Bu derin mutluluk duygusu hepimizde ebediyete kadar kalacak” sözleriyle dile getirmişti.

Almanya’nın final maçından beş gün önce yarı finalde ev sahibi Brezilya karşısında elde ettiği sonuç da en az final maçı kadar yankı uyandırdı ve unutulmaz oldu. ‘Panzerler’ ‘Sambacılar’ı 7-1 gibi tarihi bir skorla yenerek hezimete uğrattı. Teknik kadrodan Carlos Alberto Parreira Almanya karşısında aldıkları mağlubiyet için 'tsunami' benzetmesi yapmıştı.

Miroslav Klose Brezilya’da gol sayısını 16’ya yükselterek Dünya Kupaları tarihinde en fazla gol atan futbolcu rekorunu eline geçirdi. Turnuva sonrası Klose ile birlikte kaptan Philipp Lahm ve savunmacı Per Mertesacker de milli takım kariyerine son verdi. Lahm Dünya Kupası’nın yanı sıra kulüp takımıyla iki ulusal kupa daha kaldırdı. Bayern Münih hem lig şampiyonu oldu hem de Federasyon kupasını kazandı ve kulüp tarihinde onuncu kez ‘duble’ yaptı.

Riesch’ten altın, gümüş ve veda

Alman sporcular yılın bir başka mega spor etkinliğinde bekleneni tam olarak veremedi. Soçi’deki Kış Olimpiyat oyunlarında Almanya sekiz altın, altı gümüş ve beş bronz madalya ile takım halinde ancak altıncı sırada yer alabildi. Ev sahibi Rusya’nın birinciliği Vladimir Putin’i memnun etti. Rusya Devlet Başkanı’nın organizasyonun başarısı için hiçbir masraftan kaçınmaması sonucu 22’nci oyunlar 50 milyar dolarlık maliyetiyle tarihin en pahalı Kış Olimpiyatları oldu. Alman kayak yıldızı Maria Höfl-Riesch süper kombinedeki birinciliğiyle 3’üncü Olimpiyat altınının yanı sıra süper büyük slalomda gümüş madalya kazandı. Riesch Olimpiyatların bitimiyle birlikte parlak kariyerine de son noktayı koydu.

40 yaşındaki biatloncu Ole Einar Björndalen Soçi’de tarih yazdı. Sprint ve karışık bayrak yarışında iki altın kazanan Norveçli sporcu toplam sekiz altına ulaşarak tüm zamanların en başarılı kış olimpiyat sporcusu unvanını eline geçirdi. Soçi’deki Paralimpik Oyunlarda ise Alman mono-kayakçı Anna Schaffelhuber ise beş altın kazanarak oyunların en başarılı sporcusu oldu.

Severin Freund ve Eric Frenzel Soçi'nin ardından Almanların yüzünü diğer kış sporu etkinliklerinde de güldürdü. Freund Harrachov’da kayakla atlamada dünya şampiyonluğunu ilan ederken Frenzel de Kuzey Kombine dünya kupasının sahibi oldu.

Formula 1’de Gümüş Okların hakimiyeti vardı

Formula 1'de 2014 sezonu Gümüş Ok’un üstünlüğüyle başladı, devam etti ve sona erdi. 19 yarıştan 16’sını kazanan Mercedes takımı bunların 11'inde ‘duble’ yaptı. 11 yarış kazanan İngiliz Lewis Hamilton şampiyon olurken takım arkadaşı Nico Rosberg 5 kez damalı bayrağı ilk sırada gördü. Şampiyonun son yarışa kadar belli olmamasında ve Rosberg’in şampiyonluk şansını devam ettirmesinde Abu Dabi’deki sezonun son yarışda ilk ve muhtemelen son kez uygulanan çifte puan sisteminin etkisi vardı. Sezon sonunda kaldırılan bu uygulamanın fikri şampiyonada heyecanı mümkün olduğunca uzun süre korumak düşüncesiyle Formula 1 patronu Ecclestone’dan çıkmıştı.

Bir önceki yılın şampiyonu Sebastian Vettel için ise sezon tam bir hayal kırıklığı oldu. Dört dünya şampiyonluğu bulunan sporcu hiç yarış kazanamazken sezon sonunda ancak beşinci oldu. Takım arkadaşı Daniel Ricciardo Mercedes’lerin kazanamadığı üç yarışta podyumun en üst sırasında yer alınca Vettel Red Bull içindeki rekabette de geride kaldı. Şanssızlıklar ve aksiliklerle dolu bir sezonu geride bırakan Vettel 2015’te İtalya’nın geleneksel markası Ferrari’nin başarısı için ter dökecek.

Ekim ayı başındaki Japonya Grand Prix'i Marussia sürücüsü Jules Bianchi’nin geçirdiği ciddi kazanın gölgesinde kaldı. Başından ağır yaralanan Fransız pilotun durumu hala kritik. 2013’ün sonundaki kayak kazası sonrası ağır kafa travması geçiren Formula 1’in rekortmen şampiyonu Michael Schumacher ise uzun süre devam eden hayati tehlikenin ardından eylül ayında hastaneden taburcu edildi. Schumacher’in tedavisine İsviçre’deki evinde devam ediliyor. Son sağlık durumuyla ilgili hala kesin bir bilgi yok. Schumacher’in menajeri Sabine Kehm “Önünde hala uzun ve zorlu bir yol var” açıklamasını yapmıştı.

Kaymer US Open’ı, Kienle Ironman Hawai’yi kazandı

Alman golf yıldızı Martin Kaymer kariyerinin en başarılı yılını geçirdi. Mayıs ayında dünyanın en yüksek para ödüllü turnuvası olan Florida Oyuncular Şampiyonası’nı kazandı. Haziran ayında ABD Açık’ta zafere ulaşan ilk Alman olurken kariyerinin de ikinci major turnuvasını kazandı. Kaymer ilk büyük turnuva zaferini 2010’da PGA Şampiyonu olarak elde etmişti. Alman sporcu Avrupa takımıyla birlikte prestijli kupalardan Ryder Cup’ta da ABD takımı karşısında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bir başka Alman Sebastian Kienle de çok özel bir şampiyonluk sevinci yaşadı. Alman triatloncu dünya çapındaki en zorlu ve en önemli organizasyon olan efsanevi Ironman Hawaii yarışında 3,86 km. yüzüp, 180,2 km. bisiklet kullanıp, 42 kilometrelik maraton koştuktan sonra adına kazananlar listesine yazdıran dördüncü Alman oldu.

Voleybolcular 44 yıl sonra podyumda

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nda Alman bisikletçiler üstün bir performans sergiledi. Marcel Kittel sekiz etap zaferinin dördünü 2014'teki turnuvada elde etti. Kittel’in kazandığı Paris Şanzelize’deki son etabın ardından İtalyan Vincenzo Nibali genel klasmanda şampiyonluğunu ilan etti. 43 yaşındaki Jens Voigt ise uzun profesyonel kariyerini rekorla sonlandırdı. Alman pedal bir saat içinde 51,115 km. yol katederek dünya rekoru kırdı. Ancak rekor Voigt’un elinde sadece 1 ay kaldı.

Alman erkek milli voleybol takımı Polonya’daki Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya alarak 44 yıllık madalya hasretine son verdi. Ancak Alman kadın tenisçiler Fed Kupası’ndaki 22 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye çok yaklaşsa da başaramadı. Angelique Kerber, Andrea Petkovic ve Sabine Lisicki’nin de bulunduğu milli takım Prag’daki finalde Çek Cumhuriyeti’ne 3-1 kaybetti.

Hoeneß demir parmaklıklar ardında

Sporda saha ve pistlerdeki rekabetin dışında da ilginç başlıklar manşete çıktı. Milli futbol takımı eski futbolcusu Thomas Hitzlsperger eşcinsel olduğunu açıklayan ilk Alman profesyonel futbolcu oldu. Soçi’de Alman kadın biatlet Evi Sachenbacher-Stehle'ye yapılan doping testlerinde sporcunun yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı. Münih’teki Eyalet Mahkemesi Bayern Münih kulübü eski başkanı Uli Hoeneß’i vergi kaçakçılığı suçundan üç buçuk yıl hapse mahkum etti. Bayern Münih’teki görevinden ayrılan Hoeneß Haziran ayında cezaevine girdi. Formula 1 patronu Bernie Ecclestone ise aynı mahkemedeki rüşvet davasında demir parmaklıklar ardına gitmekten 100 milyon dolarlık anlaşmayla kurtuldu.

Güney Afrikalı Paralimpik yıldızı Oscar Pistorius 2013 Şubat ayında kız arkadaşı Reeva Steenkamp’ı silahla vurmuş ve ‘kasıtsız adam öldürmek’ suçundan beş yıl hapse mahkum olmuştu. Savcılığın yaptığı temyiz başvurusunun kabul edilmesi sonucu yargılama yeniden yapılacak. Sepp Blatter yönetimindeki Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın 2018’deki Dünya Şampiyonası ev sahipliğini Rusya’ya, 2022’yi de Katar’a vermesiyle ilgili tartışmalar ve yolsuzluk iddiaları devam etti.