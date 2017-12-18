Spor hukukunda Uluslararası başarı

\"Spor hukukunun Zirvesinde en genç Türk, Av. Emin Özkurt CAS Hakemi seçildi\"

Türker Aslan\'dan sonra CAS\'daki ikinci Türk

İSTANBUL,(DHA)

Spor hukuku alanında Türkiye\'nin tecrübeli ve önde gelen ismi Av. Emin Özkurt, spor kaynaklı anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuş olan, \"Sporun Anayasa Mahkemesi\" sayılan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS\'a seçildi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi\'nden edinilen bilgiye göre, dünya çapında az sayıda yetkin hukukçunun içerisinde bulunduğu ve sadece alanında en önde gelen seçkin isimlerin yer aldığı hakem listesine Türkiye\'den Av. Emin Özkurt\'un da dahil edildiği belirtildi.

SPOR HUKUKU\'NUN ZİRVESİNDE EN GENÇ TÜRK

Av. Emin Özkurt Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UEFA, FIFA ve de FIBA gibi kurumların üstünde yer alan, bu kurumların kararlarını denetleme noktası olan, sporun Yargıtay\'ı ya da Anayasa Mahkemesi olarak adlandırılan CAS\'a seçilmiş en genç hakemlerden oldu.

Böylece Av. Emin Özkurt, Türk kulüplerinin ve de sporcularının sıklıkla davalık oldukları Finansal Fair Play, Doping, UEFA ve de FIFA tarafından verilen cezalar gibi konularda en yüksek yargı organı CAS\'ın zirvesinde ki en genç Türk unvanını elde etmiş oldu.

Dünyada sadece 370 seçkin hukukçunun bulunduğu bu hukuk zirvesinde Av. Emin Özkurt Milli Olimpiyat Komitesi Başkan vekili Av. Türker Aslan ile birlikte Türkiye\'yi temsil edecek iki isimden birisi olacak.

Sadece spor uyuşmazlıklarına ve de CAS uygulamalarına ilişkin uluslararası düzeyde yetkinliğe ve tecrübeye sahip kimselerin Dünyadan az sayıda hukukçunun CAS\'ın kapalı hakem listesine kabul edilmek suretiyle davalara bakabildiği söz konusu hakem seçilenlerin için belirli nitelikler arayan CAS\'da ilk kez bir Türk spor adamı, Av. Emin Özkurt CAS\'da hakem olarak uluslararası spor uyuşmazlıklarının çözümünde görev alacak

TMOK\'ta başkanlığı 2011\'den beri yürüten Uğur Erdener, 2008 yılından bu yana da IOC üyesi olarak görev yapıyor. Böylece spor hukukunun uluslararası alanda en üst noktasında ana merkezi İsviçre\'nin Lozan kentinde yer almakla birlikte, New York, Sidney ve Lozan\'da mahkemeleri bulunan Sporun uluslararası alanda az olan Türk sayısının Dünyada spor hukuku konusunda çalışan en seçkin hukukçulardan sınırlı sayıda üyenin kabul edildiği hakem listesine Türkiye\'den kabul edilen ikinci kişi olmayı başardı.

AİHM YARGIÇLAR BİRLİĞİ BAŞKANI SEÇİLDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nde (AİHM) yargıçlık yapmış tüm yargıçlardan oluşan AİHM Yargıçlar Birliği Başkanlığı\'na CHP Milletvekili Rıza Türmen seçildi. AİHM\'de 1998-2007 yılları arasında 9 yıl süreyle yargıçlık yapan Türmen, Hollandalı yargıç Egbert Myjer\'i 1 oyla geçerek başkan seçildi. Yeni Kurulan AİHM Yargıçlar Birliği, AİHM kararlarını izleyerek mahkeme ile diyalog kurmayı amaçlıyor. Dernek, AİHM\'nin yetkisini tanıyan ülkelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin uygulama durumunu izlemeyi de hedefliyor. Birlik, ilk toplantısını 30 Ocak\'ta mahkeme merkezinin bulunduğu Strasbourg\'da yapacak.

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