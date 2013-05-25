SPK, Turkcell'e 30 gün süre verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell Hizmetleri AŞ'nin Kurul kararını takip eden 30 gün içerisinde genel kurul yapmasını, aksi taktirde yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için gerekli olan ve bağımsızlık kriterini sağlayan asgari sayıda üyenin, Kurulca resen atanmasına karar verdi.

SPK Haftalık Bültenine göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. maddesi hükümlerine uyum sağlamasını teminen alınacak tedbirlerin belirlenmesi hususunun değerlendirildiği Kurul toplantısında; genel kurul toplantısının Kurul karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmasını teminen genel kurulu toplantıya çağırmasının Turkcell yönetim kurulundan talep edilmesine karar verildi.

Ayrıca, kurulca verilen süre içerisinde yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmaması veya bu süre içerisinde genel kurulun toplanarak uyum için gerekli kararları almaması halinde 6362 sayılı Kanunun 17. maddesinin ikinci fıkrası ve Kurulun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 5. maddesinin 12. fıkrası uyarınca yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için gerekli olan ve bağımsızlık kriterini sağlayan asgari sayıda üyenin, yerlerine usulüne uygun yeni atamalar yapılıncaya kadar görev yapmak üzere Kurulca resen atanacağı hususunda Şirketin bilgilendirilmesine karar verildiği belirtildi.