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Ekonomi

SPK Başkanı belli oldu

SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın yerine, Kurul Üyesi Vahdettin Ertaş'ın atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulacak

29 Aralık 2012 13:37

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığı için Kurul Üyesi Vahdettin Ertaş'ın atanmasına ilişkin kararname bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulmak üzere Çankaya Köşkü'ne gönderilecek.
    
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle görev süresi biten SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın yerine, Kurul Üyesi Vahdettin Ertaş'ın atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulmak üzere bugün Çankaya Köşkü'ne gönderilecek.
   

Vahdettin Ertaş kimdir


Ertaş, 1964'te Tokat'ın Artova ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme öğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme yüksek lisansı ve doktorasını yapan Ertaş, 1987 yılında uzman yardımcısı olarak girdiği SPK'da kurul üyeliğine kadar yükseldi. SPK'da uzman, daire başkanı ve kurul üyesi olarak görev yapan Ertaş, 2005-2006'da İstanbul Altın Borsası Başkanvekili olarak görev yaptı.
    
2006'dan bu yana SPK üyesi olan Vahdettin Ertaş, evli ve 2 çocuk babası.

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